Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrzeuginsassen mit Schusswaffe bedroht

Mainz-Hartenberg (ots)

Am späten Dienstagabend gegen 23:15 Uhr wurden zwei Fahrzeuginsassen an der Kreuzung Dr.- Martin-Luther-King-Weg / Saarstraße von einem unbekannten Täter mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht. Die Eheleute haben mit ihrem Auto an der rot zeigenden Ampel gestanden, als von der Beifahrerseite ein Mann auf sie zu lief und etwa zwei Meter entfernt von ihnen stand. Der Mann hob dann den Arm und zielte mit einem schwarzen Gegentand, mutmaßlich einer Schusswaffe, auf die Beifahrerin. Der Fahrzeugführer hat daraufhin Gas gegeben und ist über die immer noch rot zeigende Ampel geflüchtet. Gesprochen oder etwas verlangt, habe der unbekannte Täter nicht. Dieser sei danach in Richtung Dr.- Martin-Luther-King-Weg weggegangen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - 1,85m groß - 30 - 40 Jahre alt - Blonde, etwas längere Haare unter einer dunklen Wintermütze - Rote Jacke, graue Jogginghose - "Badelatschen" Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

