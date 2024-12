Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Köln Hauptbahnhof: Bundespolizei stoppt aggressiven Iraner nach Vorfall mit DB-Mitarbeiterin

Köln (ots)

Am 09. Dezember soll ein 31-jähriger Iraner eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn auf Gleis 9 des Kölner Hauptbahnhofs beleidigt haben. Nachdem er sich fortlaufend gegen die polizeilichen Maßnahmen sträubte, endete der Vormittag für ihn im Gewahrsam und schließlich in einer Klinik.

Gegen 09:45 Uhr wurde die Bundespolizei in Köln durch die Deutsche Bahn nach einem vollendeten Beleidigungsdelikt zum Nachteil einer Mitarbeiterin um Unterstützung gebeten. Die Beamten konnten den 31-jährigen Beschuldigten sowie die 31-jährige Geschädigte in einer S-Bahn am Gleis 9 antreffen.

Da sich der Iraner bereits bei Eintreffen der Uniformierten weigerte, den polizeilichen Erstmaßnahmen Folge zu leisten und die S-Bahn trotz Aufforderung nicht verlassen wollte, musste er mittels einfacher Zwangsmaßnahmen hinausbegleitet werden.

Auf Nachfrage gab die griechische Mitarbeiterin der Deutschen Bahn Griechin an, dass sie der Iraner mehrfach auf sexueller Art beleidigt habe. Der Mann betritt die Vorwürfe.

Die Beamten stellten die Identitäten aller Beteiligten fest und fertigten eine Strafanzeige gegen den in Köln wohnhaften Aggressor aufgrund der Beleidigung. Aufgrund des anhaltenden verbal aggressiven Verhaltens erteilten sie dem 31-Jährigen einen Platzverweis für den Kölner Hauptbahnhof.

Doch auch hier kam der Beschuldigte der polizeilichen Maßnahme nicht nach, woraufhin die Uniformierten ihn schließlich der Dienststelle zuführten, um den zuvor erteilten Platzverweis durchzusetzen.

Auf der Dienststelle begann der Iraner, zu randalieren und versuchte, sich selbst zu verletzten. Glücklicherweise konnten die Bundespolizisten dies umgehend verhindern und entschieden, einen Rettungswagen hinzuzuziehen. Die Rettungswagenbesatzung konnte den Mann beruhigen und er willigste schließlich ein, sich freiwillig in eine Klinik in Köln zu begeben.

So endete der Vormittag für ihn nicht, wie ursprünglich geplant, in Düsseldorf, sondern in Merheim.

