Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl auf Supermarkt Parkplatz

Mainz (ots)

Einer 52-jährigen Frau wurde auf einem Parkplatz die EC-Karte entwendet. Am 17.05.2025 gegen 11:15 Uhr befand sich die Geschädigte zum Einkaufen in der Jakob-Anstatt-Straße in Mainz Weisenau. Dort wurde sie auf dem Parkplatz von einer unbekannten, männlichen Person angesprochen, welche angibt, dass sie soeben einen 20-Euro schein verloren habe. Während die Dame ihre Brieftasche dahingehen überprüfte, griff der Täter in das Portemonnaie der Frau und entwendete ihre EC-Karte. Zu einem späteren Zeitpunkt stellte die Geschädigte fest, dass bereits unberechtigte Abbuchungen in einer Höhe von 1123 Euro stattgefunden haben.

Die männliche Person wurde folgendermaßen beschrieben: circa 180cm groß, ca. 35 Jahre alt, dunkelhäutig, kräftige Statur, Jeanshose, Jeansjacke sowie blau-weiß kariertes Hemd.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell