Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannte besprühen Finther KiTa

Mainz-Finthen (ots)

Über das vergangene Wochenende besprühten unbekannte Täter die Außenfassade der Kindertagesstädte in der Straße "An den Lehmgruben" in Mainz-Finthen mit grüner und brauner Farbe. Neben Hackenkreuzen wurden auch weitere politische Botschaften aufgesprüht.

Die Polizeiinspektion Mainz 3 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

