LRA-Ravensburg: Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Schomburg. Mit Bernd Steigenberger und Johannes Altherr wurden zwei ehemalige Abteilungskommandanten verabschiedet.

Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Schomburg. Mit Bernd Steigenberger und Johannes Altherr wurden zwei ehemalige Abteilungskommandanten verabschiedet.

Wangen im Allgäu

Die Feuerwehrabteilung-Schomburg blickt auf ein durchschnittliches Feuerwehrjahr zurück, so Abteilungskommandant Kai Weindorf, in seinem Bericht zur Hauptversammlung. Für die 38 Mitglieder gingen über das Jahr 13 Alarmierungen ein. Von Bränden blieben die Schomburger dabei verschont, Unwettereinsätze und technische Hilfeleistungen waren im Vordergrund. Die Hochwassersituation in unserer Region forderte die Kameraden nicht nur in der eigenen Ortschaft, sondern auch, als sie die Abteilung Wangen-Stadt unterstützen. Diverse Ölspuren, Türöffnungen und Brandmeldeanlagen der Industrie, u.a., ergänzten das Einsatzspektrum in 2024. So addiert sich die Summe von 636 geleisteten Einsatzstunden. Gute Vorbereitung ist unverzichtbar, daher trafen sich die Mitglieder zu 12 Regelproben und weiteren zusätzlichen Sonderproben, verschiedenster Themen. Ergänzend dazu, nahmen 13 Kameraden an Aus- und Fortbildungen teil. Kindern die Feuerwehr näher zu bringen und das Thema Notfall & Notruf kindgerecht zu erklären wird in Schomburg traditionell sehr großgeschrieben. Nicht nur bei Besuchen im Kindergarten oder an der Schule, sondern auch immer beim Ferienprogramm, das im letzten Jahr auch wieder sehr gut angenommen wurde. Zählt man die Einsatzstunden und Übungsstunden zusammen, so kommen beachtliche 1106 Stunden zusammen, die in vollem Umfang im reinen Ehrenamt erbracht wurden. Sein Dank gelte daher den aktiven Kameraden in Schomburg, die sich mit großem Elan und viel Freude für die Feuerwehr engagieren. Schriftführer Dominik Ahr, berichtete in seiner Jahreszusammenfassung auch über die zahlreichen kameradschaftlichen Ereignisse. Ein verdienter Feuerwehrausflug, das Mitwirken beim Blaulichttag der Landesgartenschau und dem 175-jährigen Jubiläum der Wangener Feuerwehr, sowie die Ausrichtung der Abnahme des Feuerwehr-Leistungsabzeichens im Landkreis Ravensburg. Sie alle waren intensive aber sehr gelungene Veranstaltungen. Nachdem Kassenführerin Ramona Engstler, den ausführlichen Kassenbericht verlesen hatte, wurde Sie auf Vorschlag der Kassenprüfer, einstimmig entlastet und ihr eine vorbildliche Kassenführung bescheinigt. Insgesamt 16 Beförderungen standen im weiteren Verlauf an. Vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann wurden Christian Ahr, Dominik Ahr, Andreas Albrecht, Simon Betzler, Andreas Hänsler, Marcel Nadig, Eric Radulla, Jürgen Rädler, Lars Schlegel, Nils Schlegel, Florian Schreiner, Niklas Steidele und David Sturm befördert. Stefan Heine und Matthias Schupp stiegen vom Oberfeuerwehrmann zum Hauptfeuerwehrmann auf. Über die Ernennung vom Feuerwehrmann-Anwärter zum Feuerwehrmann, dürfte sich Steffen Henle freuen. Mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze, für 15 Jahre Mitgliedschaft in einer Einsatzabteilung werden Sven Hantke und Andreas Rädler ausgezeichnet. Bereits seit 25 Jahren engagieren sich Tobias Gause und Alexander Haußmann. Hierfür wurde ihnen das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber verliehen. Diese Verleihungen erfolgten, durch Kreisbrandmeister Oliver Surbeck, am 24.02.2025 bei der großen Hautversammlung in Wangen. Nach 33 Dienstjahren, darunter fünf Jahre als Abteilungskommandant, wechselt Johannes Altherr in die Altersabteilung. Roland Hänsler, schied nach 11 Jahren, Sven Hantke nach 15 Jahren und Jürgen Reich nach 29 Jahren, auf eigenen Wunsch aus dem Feuerwehrdienst. Weindorf danke allen scheidenden Kameraden für Ihr Wirken und das Jahrelange Engagement für das Allgemeinwohl. Eigentlich hätte der langjährige Abteilungskommandant Bernd Steigenberger bereits vor vier Jahren verabschiedet werden sollen. Aber die Pandemie lies damals keine Versammlungen zu. In den Folgejahren konnte er leider an den Hauptversammlungen nicht teilnehmen. So war es tatsächlich erst in dieser Versammlung möglich, diesen hochverdienten Feuerwehrmann offiziell zu verabschieden. Mit großer Dankbarkeit blicke die Feuerwehr in Schomburg auf die Zeit zurück, in der "Chief-Bernd" die Abteilung mit viel Engagement, Sachverstand, Einfühlungsvermögen und auch Humor zu führen verstand. Auch Bernd Steigenberger bleibt der Feuerwehr als Mitglied der Altersabteilung erhalten und weiter verbunden. Als Vertreter der Stadtverwaltung war Nikolai Müller zur Versammlung gekommen. Er danke den Mitgliedern für das tadellose Zusammenwirken und die stete Einsatzbereitschaft, rund um die Uhr. Gemeinsam mit Stadtbrandmeister Christoph Bock und Hauptbrandmeister Christian Beck, hatte er zudem für die Abteilung Schomburg, das kurz zuvor gelieferte Einsatzfahrzeug überraschend zur Hauptversammlung mitgebracht. Der lang ersehnte GWT war drei Tage vorher ausgeliefert worden und hat nun seinen Standort in Haslach. Auch Feuerwehrkommandant Bock danke in seinen Grußworten für die angenehme Zusammenarbeit und das positive Miteinander. Bezugnehmend auf das neue zusätzliche Fahrzeug sah er beste Möglichkeiten für eine Optimierung des Spektrums zur Einsatzbewältigung. Gerade in Zeiten mit ständig steigenden Einsatzzahlen, die im vergangenen Jahr immerhin bei 297 Einsätzen für die Wangener Feuerwehr lagen. Zum Schluss danke Matthias Moosmann, als stellvertretender Abteilungskommandant, auch im Namen der ganzen Mannschaft von Schomburg, Kai Weindorf für seine Tätigkeit und die engagierte Führung der Abteilungsfeuerwehr. (Pressestelle-FFWangen/arei-22.03.2025)

