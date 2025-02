Feuerwehren des Landkreises Ravensburg

LRA-Ravensburg: Jahreshauptversammlung der Feuerwehrabteilung Niederwangen Wolfgang Weber und Bernhard Häfele nach 42 Dienstjahren verabschiedet

Wangen im Allgäu (ots)

Turnusgemäß führte die Feuerwehrabteilung Niederwangen, am 10. Februar, die Jahreshauptversammlung für das vergangene Jahr durch. Neben den Mitgliedern der Einsatzabteilung, waren auch zahlreiche Kameraden der Altersabteilung, Ehrenmitglieder und Gäste, der Einladung nach Niederwangen gefolgt. Abteilungskommandant Andreas Frei blickte in seinem Bericht auf das Jahr 2024 und dessen Ereignisse zurück. Er sprach von einem durchaus bewegten Einsatzaufkommen, denn es wurden insgesamt 20 Einsätze abgewickelt. Von Brandeinsätzen auf der eigenen Gemarkung, bis auf ein kleineres Mottfeuer im Wald, blieben die Niederwangener Feuerwehrkräfte im letzten Jahr allerdings verschont. Jedoch waren sie zur Unterstützung in Wangen, als es auf dem Gelände der ehem. ERBA-Textilveredelung, brannte. Ansonsten waren es wieder technische Hilfeleistungen, Personen- und Tierrettungen, Brandmeldeanlagen und natürlich wetterbedingte Einsatzstellen, die gewohnt professionell und zügig erledigt wurden. Auch bei der Hochwasserlage im Frühjahr, wurden im gesamten Stadtgebiet, einige Einsatzaufträge übernommen, um die Kollegen der Stadtabteilung zu entlasten. Die nötige Routine wurde durch zwölf Regelproben und zusätzlichen Sonderproben mit speziellen Themen trainiert. Hierzu zählen auch Übungen mit den Nachbarn aus Amtzell und der Stadtabteilung Wangen. Bei 18 Fortbildungen eigneten sich verschiedene Mitglieder weiteres Fachwissen an, oder vertieften vorhandenes Wissen entsprechend. Das 175-jährigen Jubiläum der Wangener Feuerwehr, forderte von allen Mitgliedern, zahlreiche Stunden Arbeit, um zum Gelingen des Großereignisses beizutragen. Auch bei gesellschaftlichen Ereignissen im Dorf, wurde kräftig unterstützt. Ob beim Laternenumzug des Kindergartens, am Martinstag, oder bei kirchlichen Veranstaltungen. Die Absicherung von Straßensperren und die traditionelle Unterstützung beim Herbstlauf, auf die Feuerwehr ist auch hier stets Verlass. Auch bei der Ferienfreizeit ist die Abteilung Niederwangen, seit Jahren, ein beliebtes Ziel für Kinder. Im vergangenen Jahr nahmen 36 Kinder, dieses Angebot an und hatten hier eine Menge Spaß. Bei internen kameradschaftlichen Terminen, wie dem Ausflug oder dem Grillfest, wurden verdientermaßen auch einige angenehme Stunden verlebt. Zum aktuellen Personalstand meldete Andreas Frei 32 aktive Mitglieder, zwölf Ehrenmitglieder und zehn Nachwuchskräfte in der Jugendfeuerwehr. Gleich im Anschluss folgte die Verlesung des detaillierten Jahresrückblickes, von Schriftführer Matthias Kloos, der vertretungsweise von Bernhard Wörz vorgetragen wurde. Den ordentlichen Kassenbericht stellte Kassier Thomas Dilger vor und sprach von einem soliden Kassenbestand. Die Kassenprüfer Michael Duller und Bernhard Wörz, hatten die Buchungen bereits im Vorfeld akribisch geprüft und konnten dem Kassier eine saubere und lückenlose Kassenführung bestätigen. Der Versammlung empfahlen sie daher die entsprechende Entlastung, welche dann auch einstimmig so erfolgte. Um drei neue Mitglieder ist die Feuerwehr in Niederwangen reicher geworden. Per Handschlag wurden Jonathan Schmidt, Daniel Steinbauer und Marius Frei, aufgenommen. Aus dem aktiven Feuerwehrdienst entlassen wurden hingegen zwei sehr verdiente und langjährige Mitglieder. Gemeinsam waren sie vor über 42 Jahren zur Feuerwehr in Niederwangen gekommen, hatten eine fast identische Laufbahn mit vielen Lehrgängen, Wettbewerben und Einsätzen. Beide wurden bereits mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen ausgezeichnet. Nun wechseln Wolfgang Weber und Bernhard Häfele in die Altersabteilung der Feuerwehr. Als Anerkennung für das langjährige Engagement gab es für die beiden Kameraden entsprechende Abschiedsgeschenke und für ihre Ehefrauen Blumen. Ortsvorsteher Roland Hasel dankte allen Mitgliedern für ihren verlässlichen Dienst und die stete Einsatzbereitschaft. Den Mitgliedern der Altersabteilung zollte er großen Respekt, für die langjährige Treue zur Feuerwehr und die Vorbildstellung für den Feuerwehr nachwuchs. Die Feuerwehr sei zudem eine wichtige Säule des Dorflebens in Niederwangen. Feuerwehrkommandant Stadtbrandmeister Christoph Bock blickte in seinen Grußworten dankbar zurück. Speziell so ein Großereignis wie das Jubiläum, war ein Event, das nur mit vereinten Kräften zu stemmen gewesen sei. Im vergangenen Jahr sei man zwar leicht unter der Gesamteinsatzzahl vom Vorjahr geblieben, aber dennoch waren es immerhin 296 Einsätze der gesamten Feuerwehr gewesen. Bemerkenswert sei auch, dass allein beim Hochwasser im Frühling rund 240 Einsatzstellen an nur einem Wochenende abgearbeitet wurden und diese zählen in der Statistik tatsächlich nur als ein Einsatz. Das gute Miteinander zwischen allen Abteilungen der Wangener Feuerwehr, ist der Garant für die professionelle Abwicklung von Einsätzen aller Art. Sein Dank geht somit an alle Mitglieder, Funktionsträger und Führungskräfte der Abteilung Niederwangen. Auch Andreas Frei, als Abteilungskommandant sparte in seinen Schlussworden nicht an Lob. Er bedankte sich bei seinem Stellvertreter Roland Lingg, seinen Gruppenführern und den Jugendbetreuern. Ebenso allen Verantwortlichen der Orts- und Stadtverwaltung, sowie der Wangener Feuerwehrführung. (Pressestelle-FFWangen/arei-10.02.2025)

