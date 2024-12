Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls - 27-Jähriger schlägt Autoscheiben ein und bricht mehrere Fahrzeuge auf (03.12.2024)

Konstanz (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein junger Mann am Dienstagabend an mehreren im Bereich der Brauneggerstraße geparkten Autos verursacht. Bereits gegen 20.30 Uhr teilte ein Zeuge zwei Männer mit, die an einem auf Höhe der Hausnummer 70 geparkten Wagen die Seitenscheibe einschlugen und anschließend flüchteten. Im Rahmen der Fahndung konnten sie nicht mehr angetroffen werden. Im Verlauf des Abends teilten Zeugen weitere aufgebrochene Autos im Umkreis Brauneggerstraße/Paradies mit. Während der wiederum sofortigen Fahndung konnten die Beamten schließlich einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Die Polizei bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Nach Abschluss der Ermittlungen muss sich der 27-Jährige wegen mehrerer Fälle des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell