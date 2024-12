Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Schottenstraße/Schulstraße - Radfahrerin verletzt (03.12.2024)

KOnstanz (ots)

Am Dienstagabend hat sich auf der Kreuzung Schottenstraße/Schulstraße ein Unfall ereignet bei dem eine Radfahrerin verletzt worden ist. Ein 86-jähriger Audifahrer war auf der Schulstraße in Richtung "Obere Laube" unterwegs, während eine 23-Jährige auf der Schottenstraße in Richtung Rheinufer radelte. Auf der Kreuzung kam es trotz kurzem Anhalten der beiden in der Folge zum Zusammenstoß, bei dem die 23-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Sie kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell