POL-PPMZ: Mainz- Handy beim Tanken aus PKW entwendet

Mainz (ots)

Einer 49-jährigen Fahrzeugführerin wird während eines Tankvorgangs ihr Handy aus dem PKW entwendet. Am Vormittag des 18.05.2025, gegen 11:40 Uhr, betankte die Geschädigte ihren PKW an der Jet-Tankstelle in der Wormser Straße in Mainz. Während sie sich zum Bezahlen in das Tankstellengebäude begab, lag ihr Mobiltelefon offensichtlich auf dem Beifahrsitz ihres PKW. Der Schließzustand des Fahrzeugs während des Bezahlvorgangs ist nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht geklärt. Nachdem die Geschädigt ihre Fahrt fortsetzte, bemerkte sie, dass ihr Mobiltelefon während ihrer kurzzeitigen Abwesenheit durch einen derzeit noch unbekannten Täter entwendet wurde.

Bitte denken sie stets daran ihr Fahrzeug beim Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen und vermeiden sie Wertgegenstände sichtbar im PKW aufzubewahren.

