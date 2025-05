Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Seniorin von PKW angefahren

Mainz (ots)

Eine 85-jährige Fußgängerin wurde beim Überqueren einer Straße von einem Taxi angefahren. Am Montag, den 19.05.2025, gegen 10:20 Uhr beabsichtigte eine 85-jährige Frau auf dem Gelände der Unimedizin in Mainz eine Straße zu überqueren. Währenddessen tritt ein an einem Taxistand haltendes Taxi seine Fahrt an und fuhr in Richtung Czernyweg los. Der 55-jährige Taxifahrer missachtete hierbei den Vorrang der Fußgängerin, woraufhin es zur Kollision zwischen PKW und der 85-jährigen kam. Die Frau wurde leichtverletzt und erlitt eine Kopfplatzwunde. Der Taxifahrer blieb unverletzt, der PKW unbeschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell