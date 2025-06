Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. Rottweil) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Stuttgarter Straße in Sulz am Neckar (13.06.2025)

Konstanz (ots)

Am 13.06.2025, gegen 19:10 Uhr, stand ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw in Sulz am Neckar in der Ausfahrt des Lidl-Parkplatzes und wollte nach rechts in die Stuttgarter Straße abbiegen. In diesem Moment drängte sich ein bislang unbekannter Pkw-Lenker rechts an ihm vorbei, wobei er an seiner kompletten rechte Seite entlang schrammte und diese hierdurch komplett verkratzte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, bog der unbekannte Fahrzeuglenker nach rechts in die Stuttgarter Straße ab und fuhr weiter in Richtung Aistaig. Das Täterfahrzeug wird beschrieben als dunkelblauer alter VW Golf Kombi mit zwei ca. 30-jährigen männlichen Insassen.

Personen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Pkw-Lenker machen können, werden gebeten sich unter 07423/81010 beim Polizeirevier Oberndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell