POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Schotterparkplatz in der Hauptstraße - schwarzen VW Golf angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (11./12.06.2025)

Hilzingen (ots)

Der Polizeiposten Gottmadingen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 12.30 Uhr auf einem Schotterparkplatz in der Hauptstraße ereignet hat. Der unbekannte Autofahrer touchierte den auf dem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 12 abgestellten schwarzen VW Golf an der linken, hinteren Fahrzeugseite im Bereich von Tür und Kotflügel und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Anschließend zeigte der Unbekannte den Unfall jedoch nicht bei der Polizei an, sondern flüchtete von der Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel. 07731 1437-0 entgegengenommen.

