POL-K: 241030-2-K Amokalarm in Schule stellt sich als Fehlalarm heraus - Gesamtschule in Köln Holweide mit Spezialkräften durchsucht

Köln (ots)

Ein Amok-Fehlalarm in der Gesamtschule auf der Burgwiesenstraße im Stadtteil Holweide hat am Mittwoch (30. Oktober) um kurz nach 14 Uhr für Aufregung unter Schülern, Lehrern und besorgten Eltern gesorgt und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach einer Durchsuchung der Schulgebäude durch Spezialkräfte gab die Polizei um 16:30 Uhr Entwarnung. Die Ermittlungen bezüglich der Ursache des Fehlalarms dauern an. (as/de)

