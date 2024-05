Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - 6.250 Euro Geldstrafe, Betrüger muss in Haft

Am Donnerstag machte sich ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger auf den Weg von Hamburg nach Barcelona. Er wurde gegen 11:45 Uhr von Kräften der Bundespolizei kontrolliert. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Bonn seit Oktober 2023 wegen Betruges in sechs Fällen sowie versuchten Betruges in einem Fall gesucht wird. Laut Haftbefehl waren 250 Tagessätze zu jeweils 25 Euro zu zahlen. Alternativ standen 250 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Außerdem war auch noch ein Einziehungsbetrag in Höhe von 1.877 Euro offen. Hinzu kamen weiterhin 174 Euro Verfahrenskosten. Der Mann war nicht in der Lage, die geforderten 8.301 zu zahlen. Daher wurde er in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg eingeliefert.

