POL-PDLU: Speyer - Beim Abbiegen Vorfahrt missachtet

Speyer (ots)

Am gestrigen 12.06.2025 um 13:30 Uhr kam es im Einmündungsbereich Bahnhofstraße / Siegbertstraße zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer befuhr den Fahrradweg auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Speyer-Nord, die PKW-Fahrerin die Bahnhofstraße in entgegengesetzte Richtung. Diese wollte nach links in die Siegbertstraße einbiegen und übersah dabei den bevorrechtigten Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer versuchte durch Bremsen einen Zusammenstoß zu verhindern, was ihm jedoch nicht mehr gelang, so dass er gegen den Radkasten des PKW fuhr und zu Fall kam. Hierbei verletzte sich dieser leicht.

