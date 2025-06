Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: B9 Anschlussstelle Römerberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 12.06.2025 um 08:45 Uhr kam es auf der B9 in Fahrtrichtung Germersheim in Höhe der Anschlussstelle Römerberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Der Unfallverursacher befuhr die Überleitung der B39 auf die B9 und fädelte sich auf dieser direkt auf die linke von zwei Fahrspuren ein. Ein PKW-Fahrer, welcher die B9 in Fahrtrichtung Germersheim, auf der linken Fahrspur befuhr, konnte auf Grund des Manövers des Unfallverursachers nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den PKW des Unfallverursachers auf. Dieser wiederum kollidierte daraufhin mit der Mittelleitplanke. Beide Fahrzeugführer verletzten sich hierdurch leicht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen der B9 für die Dauer von einer Stunde gesperrt.

