POL-PDLU: Unfall verursacht und mit gefälschtem Führerschein gefahren

Speyer (ots) - Im Tatzeitraum 10.06.2025, 21:00 Uhr - 11.06.2025, 12:00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus im Wohngebiet Vogelgesang in Speyer eingebrochen. Unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster im rückwertigen Bereich des Anwesens gewaltsam Zutritt und entwendete hochwertige Schmuckstücke im fünfstelligen Bereich. Zeugen der Taten werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Speyer ...

