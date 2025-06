Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Schuhe gestohlen - Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots)

In der Nacht von Dienstag (10.06.25) auf Mittwoch (11.06.25) wurden aus einem Anwesen in der Angelstraße (Im Bereich zwischen Hauptstraße und Blökstraße) durch bislang unbekannte Täter mehrere Paar Schuhe gestohlen. Die Schuhe standen vor den Wohnungstüren im Anwesen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht, teilen Sie diese bitte der Polizei mit! Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

