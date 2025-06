POL-PDLU: Speyer - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Otterstadt (ots) - Am Dienstag, den 10.06.2025, zwischen 05:40 Uhr und 06:40 Uhr wurde einem 35-jährigen Anwohner in der Kapellenstraße sanitäres Zubehör entwendet. Besagtes Zubehör sei durch den Zulieferer vor der Anschrift angeliefert worden. Anschließend sei die Ware durch bislang unbekannten Täter entwendet worden. Zeugen der Taten werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Speyer (Maximilianstraße 6, ...

