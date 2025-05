Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Freden- Ladendiebstahl und Flucht vor der Polizei

Hildesheim (ots)

FREDEN (cmü). Am 16.05.2025 gegen 19:00 Uhr meldeten Kunden eines Supermarkts in der Alfelder Straße in Freden, dass eine Person Gegenstände in die getragene Kleidung steckte und ohne zu bezahlen den Supermarkt verließ. Auf dem Parkplatz stieg die Person in einen silbernen VW Passat (Limousine) und fuhr mit diesem in Richtung Alfeld. Im Fredener Ortsteil Meimerhausen trafen die Täter auf eine entgegenkommende Streifenwagenbesatzung. Das Wenden des Polizeifahrzeugs nutzte der Täter um einen großen Abstand zu dem Polizeifahrzeug aufzubauen. Dieser konnte durch erhebliche Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit aufrechterhalten werden. In Röllinghausen mussten die Beamten aufgrund der Verkehrssituation die Geschwindigkeit anpassen und verloren das flüchtige Fahrzeug aus den Augen. Ein Zeuge gab an, dass das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in den angrenzenden Wald gefahren war. Trotz umfassender Absuche wurde das Fahrzeug nicht mehr angetroffen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass in dem Supermarkt Spirituosen im niedrigen dreistelligen Wert entwendet wurden. Aus Sicht der Polizeibeamten könnte das Fluchtverhalten des Täters den Tatbestand eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erfüllen. In diesem Zusammenhang werden weitere Zeugen gesucht, die die Fahrweise des flüchtenden Täters beobachtet haben, oder sogar durch die Fahrweise behindert oder gefährdet wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

