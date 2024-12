POL-MS: Unfallflucht nach Steinschlag - Polizei sucht Fahrer eines weißen Transporters mit Anhänger

Münster (ots) - Polizisten haben am Montagnachmittag (02.12., 13.58 Uhr) einen 35-Jährigen nach einem Diebstahl von Autoreifen festgenommen. Die aufmerksamen Mitarbeiter eines Auto-Handels an der Weseler Straße bemerkten den Tatverdächtigen, als er mit seinem Pkw auf das Firmengelände fuhr und vier Winterräder aus einem Regal der Werkstatt in seinen Kia lud. ...

mehr