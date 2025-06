Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrügerische Anrufe

Maxdorf (ots)

Am 12.06.2025 wurden der Polizeiwache Maxdorf mehrere verdächtige Anrufe gemeldet. Demnach erhielten überwiegend Seniorinnen und Senioren der Verbandsgemeinde Maxdorf einen Anruf, bei dem sich der Anrufer in fast allen Fällen als Polizeibeamter ausgab und schilderte, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei. Auch aufgrund der bereits erfolgten Berichterstattung über derartige Betrugsversuche, beendeten die betroffenen Personen das Gespräch eigenständig. Bei den Anrufen handelt es sich um eine bekannte Masche, bei der der Anrufer sich als Polizeibeamter oder Amtsperson ausgibt und versucht, durch Vorspielung einer Legende an Bargeld oder Wertsachen der Betroffenen zu gelangen. Aufgrund der umsichtigen Reaktionen der Angerufenen blieb es beim Betrugsversuch, ein Schaden ist niemanden entstanden.

