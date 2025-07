Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 20-jähriger Seat-Fahrer auf L 11 bei Bützow verunglückt

Bützow (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich auf der Landesstraße 11 zwischen Bützow und Bernitt ein Verkehrsunfall bei dem der 20-jährige Fahrer eines Pkw Seat leicht verletzt wurde. Gegen 21:05 Uhr verlor der 20-jährige Fahrer hinter einer S-Kurve in Fahrtrichtung Bernitt, nach eigener Aussage aus unbekannter Ursache, die Kontrolle über seinen Seat. In der weiteren Folge kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Bei dem Unfall wurde der 20-Jährige leicht verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung zur weiteren medizinischen Versorgung ins Rostocker Südstadt-Klinikum gefahren. Zur Absicherung der Unfallaufnahme, der Maßnahmen des Rettungsdienstes und zur Bergung des nicht mehr fahrbereiten Seat mussten an der Unfallstelle bis etwa 22:10 Uhr verkehrsregulierende Maßnahmen durch die Polizei durchgeführt werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 10.000 Euro geschätzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell