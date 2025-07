POL-HRO: 25-Jähriger belästigt Passanten und wird nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Rostock (ots) - Am gestrigen Montagabend, den 21.07.2025, kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage im Kringelweg im Rostocker Stadtteil Gartenstadt/Stadtweide. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet zunächst eine Gartenlaube in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf eine unmittelbar benachbarte Laube über. Trotz des schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr Rostock brannten beide Gartenlauben ...

