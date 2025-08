LPI-GTH: Nicht versichert

Eisenach (ots) - In der Zeit zwischen gestern, 17.30 Uhr und heute Morgen, 06.50 Uhr begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen zu einem VW Transporter, welcher in der Uferstraße geparkt war. Im weiteren Verlauf beschädigten der oder die Täter die Windschutzscheibe des Fahrzeuges und verursachten somit einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 1.000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0197502/2025) entgegen. ...

