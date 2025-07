Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsches Handy

teurer Einkauf

Iserlohn (ots)

Einer 83 Jahre alten Iserlohnerin wurde gestern zwischen 10 und 11 Uhr beim Einkauf an der Sümmerner Straße das Portemonnaie mit einer dreistelligen Summe Bargeld aus der Handtasche gestohlen. Als sie ihre EC-Karte sperren wollte, wurde ihr zudem mitgeteilt, dass eine vierstellige Summe Bargeld abgehoben wurde. Die Dame hatte ihre PIN zur Sicherheit im Portemonnaie notiert, dies nutzten die Täter aus. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, PIN-Codes im Portemonnaie zu verwahren und rät dazu, das Portemonnaie am besten dicht am Körper und im Blickbereich bei sich zu tragen.

Gestern gegen 18 Uhr traf ein 33 Jahre alter Iserlohner an einer Kirche in Kalthof einen Interessenten, der das Smartphone des Iserlohners in einem Privatverkauf kaufen wollte. Der Iserlohner zeigte dem Mann das zuvor im Internet angebotene Handy, doch der potentielle Kunde lehnte letztlich einen Kauf ab und ging davon. Wie sich danach herausstellte, hatte der "Kunde" das Handy jedoch ausgetauscht. Das neuwertige Handy des Iserlohners war weg und stattdessen hatte er ein baugleiches Handy bekommen, welches jedoch defekt war. Scheinbar hatte der Interessent das Handy bei der Inaugenscheinnahme geschickt ausgetauscht und war mit dem Handy des Iserlohners abgehauen, er hinterließ ihm nur das kaputte Gerät. Nun ermittelt die Kripo und bittet Zeugen um Hinweise, die den unbekannten Mann an der Refflingser Straße gegen 18 Uhr beobachtet haben. (lubo)

