Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Fußmattenrandale

Iserlohn (ots)

Montagabend wurde ein 15 Jahre alter Iserlohner Opfer einer Nötigung und Körperverletzung. Er fuhr mit seinem Leichtkraftfahrzeug, das 45 km/h fährt, gegen 22:30 Uhr die Kalthofer Straße entlang. Dabei wurde er von einem Pkw überholt, der sich vor ihn setzte und ihn bis zum Stillstand ausgebremst haben soll. Der Iserlohner sei angeschrien worden, dann ging die Fahrt in Richtung Kalthof weiter. An der Kreuzung zur Leckingser Straße hielten beide wegen der roten Ampel an. Hier stieg der Fahrer des unbekannten Pkw nach ersten Angaben aus und schlug den 15-Jährigen durch dessen offenes Autofenster mit einer Fußmatte, im Anschluss fuhr er Richtung Hennen davon. Nun werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Bei dem möglichen Tatverdächtigen soll es sich um einen 50-55 Jahre alten Fahrer eines silbernen Pkw älteren Baujahres handeln, er trage zudem eine Glatze. Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen. (lubo)

