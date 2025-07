Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann auf Motorhaube stoppt Alkoholfahrt - Diebstahl aus Pkw

Meinerzhagen (ots)

Eine alkoholisierte 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Gummersbach hat am Dienstag mehrmals Polizeibeamte angegriffen. Ihr Mann war ihr hinterhergefahren. An der B 54 in Höhe der Autobahnauffahrt Meinerzhagen stoppte er kurz nach 15.30 Uhr ihren Wagen und legte sich auf die Motorhaube, um die stark alkoholisierte Frau an der Weiterfahrt zu hindern. Die Besatzung eines vorbeikommenden Rettungswagens sah die Szene, glaubte an einen Unfall und informierte über die Leitstelle die Polizei. Als die Polizeibeamten eintrafen, versuchte die Frau wegzurennen, beschimpfte die Beamten und riss sich los. Die Beamten überwältigten und fesselten sie. Dabei sperrte sie sich, schlug und bespuckte die Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab einen erheblichen Promillewert. Auch im Streifenwagen randalierte die Frau, trat einem Polizeibeamten ins Gesicht, wehrte sich mit Bissen sowie durch Spucken und schrie lautstark herum.

Die Gegenwehr setzte sich auf der Wache in Lüdenscheid fort, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Sie bekam Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher und untersagte die Weiterfahrt. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt, verblieben aber im Dienst. Die Polizei appelliert noch einmal, sich nur nüchtern an Steuer eines Fahrzeugs zu setzen. (cris)

Von Montag auf Dienstag warfen Unbekannte die Heckscheibe eines Autos am Falkenweg ein und durchsuchten das Innenleben, es wurde ein Kleidungsstück entwendet. Ebenso warfen Unbekannte die Windschutzscheibe eines Pkws Am Schützenplatz mit einem Pflasterstein ein, hier wurde nichts entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell