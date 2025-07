POL-MK: Fahndung nach räuberischer Erpressung

Hemer (ots) - Die Polizei hat gestern Abend ein gestohlenes Fahrrad samt Tatverdächtigen gefunden. Gegen 18:40 Uhr erschien ein minderjähriger Iserlohner auf der Wache in Hemer, da sein Fahrrad gestohlen worden sei. Er hatte es kurzzeitig vor einem Supermarkt an der Elsa-Brandström-Straße abgestellt und nicht verschlossen, danach war es weg. Unmittelbar wurde ein Streifenwagen in die Fahndung geschickt, an der Hauptstraße wurde ein 21-jähriger Hemeraner auf dem Fahrrad ...

