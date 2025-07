Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anlieferungsbereich einer Supermarkt-Filiale beschädigt

Streit im Fitnessstudio eskaliert

Hackerangriff nach Urlaubsreise

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch meldeten Zeugen gegen halb zwei einen Brand im Bereich des Anlieferungsbereiches eines Supermarktes an der Kölner Straße in Lüdenscheid. Aktuellen Erkenntnissen nach brannte ein Gittercontainer noch aus unbekannten Gründen und verursachte auf der darüberliegenden Elektroinstallation einen Sach-schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Am Dienstagabend kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei Lüdenscheidern (29 und 44) in einem Fitnesstudio an der Bromberger Straße. Grund für die Auseinan-dersetzung war ein vorausgegangener verbaler Streit, welcher mit mehreren Faust-schlägen endete. Beide verletzten sich leicht. Die Polizei ermittelt wegen Körperver-letzung.

Nachdem sich eine Lüdenscheiderin (32) im Urlaub in Mexiko mit den Daten ihres Streaming-Anbieters auf dem dortigen Fernseher angemeldet und nicht wieder ab-gemeldet hatte, erhielt sie Bestellungen eines Onlineversandhandels, welche sie nicht getätigt hatte. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich unbekannte Täter Zugang zum E-Mail-Account der Geschädigten verschafften und so die Bestellun-gen tätigen konnten. Die Bestellungen konnten rechtzeitig rückabgewickelt werden.

Die Polizei rät:

Gehen Sie stets sensibel mit persönlichen Daten um. Geben Sie die Daten nicht leichtfertig an Dritte. Nutzen Sie für Ihre Internet-Accounts stets verschiedene Zu-gangsdaten und verwenden Sie starke Passwörter, die Sie regelmäßig ändern. (luca)

