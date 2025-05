Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Karsau: Einbruch in Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Ochsenmattstraße kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 15./16.05.2025. Der oder die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster Zutritt in den Gastraum und in das Büro. Der Bürobereich wurde durchwühlt und diverse Kühlschränke geöffnet. Nach jetzigem Stand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden am Fenster ist unbekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Ochsenmattstraße gemacht haben, sich zu melden.

md/ce

