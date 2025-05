Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Unfall an der Kreuzung Eisenbahnstraße/ Rheinfelder Straße - Polizei sucht Zeugin mit grauem Smart Fortwo

Freiburg (ots)

An der Kreuzung Eisenbahnstraße/ Rheinfelder Straße kam es am Freitag, 16.05.2025 gegen 16.40 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Verkehrsteilnehmer, bei dem der Unfallhergang nicht geklärt werden konnte. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet eine Zeugin in einem grauen Smart Fortwo, sowie weitere Zeugen, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Zuvor fuhren die beiden Pkws die Eisenbahnstraße in nördlicher Richtung. An der Kreuzung zur Rheinfelder Straße fuhr der davor fahrende Peugeot-Fahrer teils in die Straße ein. Beim Erkennen eines annähernden Pkws auf der Vorfahrtstraße bremste dieser. Hinter dem Peugeot befand sich ein Toyota, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Ob der Peugeot an der Kreuzung zurück rollte oder der Toyota hinten drauf fuhr ist Gegenstand der Ermittlungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

