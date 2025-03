Rastatt (ots) - Nach einer Unfallflucht am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz am Klinikum in der Engelstraße sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 14:20 Uhr einen ordnungsgemäß geparkten Audi am rechten Kotflügel und verursachte so ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. ...

