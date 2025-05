Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vorfahrt von Radfahrer missachtet - ein leicht Verletzter

Freiburg (ots)

Mit seinem Rennrad befuhr am Freitag, 16.05.2025 gegen 11.45 Uhr ein 58 Jahre alter Mann die Oberdorfstraße. Auf Höhe der Weinhalden bog von dieser eine 49 Jahre alte Renault Fahrerin in die Oberdorfstraße ein. Dabei missachtete der 58-Jährige die dortige Regelung "rechts vor links" und es kam zum Zusammenstoß. Der Rennrad-Fahrer stürzte auf die Motorhaube und verletzte sich dabei leicht. Zur weiteren Abklärung wurde er durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Rennrad entstand Sachschaden von rund 150 Euro, am Renault rund 1500 Euro.

