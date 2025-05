POL-FR: Schopfheim: Diebstahl von Anhänger von Baumarkt-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Ein Fahrzeugbrand wurde der Polizei am Samstag, 17.05.2025 gegen 10.30 Uhr auf der K6353 in Fahrtrichtung Dossenbach gemeldet. Feuerwehr und Polizei rückten aus und vor Ort konnte ein brennender Kia in einer Parkbucht festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug löschen. Laut Fahrer bemerkte dieser während der Fahrt ein "Ruckeln" woraufhin er anhielt und die Motorhaube öffnete. Aus dieser ...

