Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auggen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B3 im Baustellenbereich

Freiburg (ots)

Freiburg Am Montag, 19.05.2025, ereignete sich kurz nach 11 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B3 zwischen Auggen und Schliengen. Ein Autofahrer kam im dortigen Baustellenbereich zunächst auf die Gegenfahrbahn und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Anhänger eines Baustellenfahrzeugs. Dabei wurden zwei Arbeiter leicht verletzt. Einer konnte vor Ort behandelt werden, der zweite wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der schwerverletzte Fahrer des Geländewagens musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geholt werden und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die B3 bleibt bis zum Abschluss der Unfallaufnahme noch gesperrt. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

