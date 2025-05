POL-FR: Rheinfelden: Mann bittet in betrügerischer Absicht nach Bargeld - Polizei mahnt zur Vorsicht und sucht vermeintlich weitere Geschädigte

Freiburg (ots) - Ein Kaminbrand wurde der Polizei am Sonntag, 18.05.2025 gegen 10.00 Uhr in einem Wohnhaus in der Nordschwaben Straße gemeldet. Vor Ort waren bereits alle Anwohner aus dem Gebäude draußen. Wie sich herausstellte, begann ein Kamin im 1. Obergeschoss an zu glühen und dadurch entstand eine starke Rauchentwicklung in der Etage. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, musste die Feuerwehr einen Teil des ...

