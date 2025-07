Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Diebstahl aus Werttransport: Öffentlichkeitsfahndung

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei fahndet mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Dieben. Sie verdächtigt, Geld aus einem Pkw gestohlen zu haben. Eine Fahrerin eines Werttransportes parkte vor dem Hellweg-Baumarktes, um Geld abzuholen. Sie hatte bereits Safebags mit Geld auf dem Beifahrersitz liegen. Zwei Männer beobachteten ihren Pkw. Als sie ausgestiegen war, ging der eine zu dem Fahrzeug und zog zwei Safebags aus dem Wagen. Nachdem alle anderen Möglichkeiten, die Identität zu klären, ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht Hagen eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Fotos eines Tatverdächtigen sind zu finden im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/173026 . Der zweite Tatverdächtige ist sehr unscharf im Hintergrund zu sehen Hinweise bitte an die Polizei in Lüdenscheid, Telefon 02351/9099-0, oder an jede andere Polizei-Dienststelle! (cris)

