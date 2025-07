Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: 91-Jähriger verliert Kontrolle über PKW - 44 Jahre alter Mann schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zwei schwer verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der am Montag (30.06.2025) kurz vor 18.00 Uhr in der Hindenburgstraße in Murr ereignete. Ein 91 Jahre alter Citroen-Lenker, der in Richtung Steinheimer Straße unterwegs war, kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß zunächst gegen drei Blumenkübel, die auf dem Gehweg standen. In der Folge überschlug sich der PKW, wobei er mit einem 44-jährigen Fußgänger zusammenprallte. Der Citroen blieb schließlich auf dem Dach liegen. Beide Männer mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Einsatz und die Aufräum- bzw. Absicherungsmaßnahmen waren gegen 20.00 Uhr beendet.

