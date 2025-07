Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: elfjähriger Radfahrer auf Feldweg gestürzt - Polizei sucht Mann mit Hund

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein elfjähriger Junge, der am Montag (30.06.2025) gegen 07.30 Uhr auf einem Feldweg kurz vor einer Gaststätte nahe des Gruppenklärwerks Ditzingen einem Hund ausweichen wollte und dabei gestürzt ist. Der Junge war gemeinsam mit anderen Kindern auf dem Weg in die Schule, als ein schwarzer Hund, vermutlich ein irischer Terrier, aus einem Maisfeld auf den Weg lief. Der Elfjährige wich aus und führte eine Vollbremsung durch, worauf er stürzte und über die Fahrbahn schlitterte. Ein Mann, der offensichtlich mit dem Hund unterwegs war, erkundigte sich noch nach dem Wohlergehen des Jungen, der zunächst mitteilte, dass alles in Ordnung sei. Hierauf ging der Mann davon. Die Verletzungen des Jungen mussten letztlich in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, bittet Zeugen und insbesondere den Mann selbst, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell