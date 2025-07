Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht auf Feldweg zwischen Schwieberdingen und Markgröningen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die sich am Montag (30.06.2025) kurz vor 08.00 Uhr auf einem Feldweg zwischen Markgröningen und Schwieberdingen ereignete. Einem 72 Jahre alter Rennradfahrer kamen in der Straße "Schafwiesen" nahe eines Hofladens mehrere mutmaßlich Jugendliche auf Fahrrädern entgegen. Da die fünf bis sieben Radler die gesamte Straßenbreite für sich einnahmen, musste der Rennradfahrer nach rechts ausweichen. Dies führte dazu, dass er vermutlich am abgesenkten Fahrbahnrand wegrutschte und stürzte. Die Gruppe Jugendlicher setzte ihr Fahrt nahezu unbeirrt fort. Der 72 Jahre alte Rennradfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Hinweise auf die Unfallbeteiligten nimmt die Polizei unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

