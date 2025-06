Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: BMW beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person am Steuer eines weißen BMW wurde am Sonntag (29.06.2026), gegen 10.00 Uhr beobachtet, wie sie in Böblingen nach dem links abbiegen aus der Panzerstraße in die Waldenburgstraße, über eine Verkehrsinsel fuhr und dabei zwei Verkehrsschilder beschädigte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte die unbekannte Person ihre Fahrt fort. Der BMW weist vermutlich deutliche Beschädigungen im Frontbereich auf. Der Sachschaden an den Verkehrsschildern beläuft sich auf 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

