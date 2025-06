Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Verkehrsunfall - Geschädigter gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (29.06.2025) ereignete sich gegen 19:30 Uhr im Bereich einer Engstelle beim Leobad in Leonberg ein Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 44-jähriger Opel-Fahrer, der aus Richtung des Leobads kam, wollte an einem in seine Fahrtrichtung am Straßenrand abgestellten PKW vorbeifahren, während ihm nahezu gleichzeitig eine 32-Jährige in einem BMW entgegenkam. In der Folge stießen der Opel und der BMW zusammen. Außerdem streifte der Opel auch noch das geparkte Fahrzeug, bei dem es sich um einen älteren roten Peugeot gehandelt haben soll. An dem Opel entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro und an dem BMW in Höhe von ca. 100 Euro. Als die Polizei eintraf befand sich der Peugeot nicht mehr vor Ort. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Der geschädigte Fahrzeughalter des roten Peugeot wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

