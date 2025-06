Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Randalierer in Wohnung löst Polizeieinsatz aus

Bremerhaven (ots)

Bewohner eines Mehrfamilienhauses aus dem Stadtteil Bremerhaven-Leherheide riefen am Mittwochmorgen die Polizei zu Hilfe, da ein Mann in seiner Wohnung randalierte.

Die Einsatzkräfte rückten zunächst gegen 7.45 Uhr mit zwei Einsatzfahrzeugen in die Kurt-Schumacher-Straße aus und stellten dort auf einem Laubengang des Hauses einen aggressiven Mann fest, der laut schrie und ein Messer in der Hand hielt. Dann verschanzte sich der Randalierer in seiner Wohnung. Da sich der Wohnungsnehmer offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde die Wohnung mit weiteren Einsatzkräften umstellt. Da Gesprächsversuche erfolglos blieben und die Situation in der geschlossenen Wohnung weiter unklar war, wurde mit Unterstützung der Feuerwehr Bremerhaven die Wohnungstür geöffnet. Der 27-jährige Bewohner versuchte noch die Tür von innen zuzudrücken, konnte dann allerdings von den Polizisten überwältigt werden. Aufgrund seiner psychischen Auffälligkeiten wurde der Mann zur Untersuchung in ein Bremerhavener Krankenhaus verbracht, wo er vorerst verblieb. Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung und Widerstandes.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell