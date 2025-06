Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto Fahrer flüchtet vor Polizei

Bremerhaven (ots)

Einer Funkstreifenbesatzung der Polizei Bremerhaven ist am 3. Juni in Bremerhaven-Lehe ein Pkw durch eine unangemessene Fahrweise aufgefallen. Der Wagen bewegte sich gegen 2.15 Uhr in der Rickmersstraße mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Hafenstraße, so dass sich die Beamten zu einer Verkehrskontrolle entschlossen und die Verfolgung aufnahmen. Unmittelbar danach wurde das verfolgte Fahrzeug in der Hafenstraße auf einem Seitenstreifen eingeparkt. Die Beamten hielten mit dem Funkstreifenwagen daneben und teilten dem Fahrzeugführer und dessen Beifahrer durch das offene Seitenfenster mit, diese nun kontrollieren zu wollen. Als die Beamten dazu den Streifenwagen verließen, gab der Fahrer unvermittelt Gas und flüchtete mit aufheulendem Motor in Richtung der Felsstraße. Der BMW wurde dabei stark beschleunigt und entfernte sich rasant von dem verfolgenden Streifenwagen. Zusätzlich wurde das Licht der schwarzen Limousine ausgeschaltet. In der Auguststraße verlor sich die Spur der Gesuchten. An der Wohnanschrift des Fahrzeughalters konnte dieser nicht angetroffen werden. Später allerdings identifizierten die Beamten den Fahrer über gespeichertes Bildmaterial eindeutig. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

