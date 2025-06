Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter reißt Seniorin zu Boden: Polizei bitte um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Nach einem Handtaschenraub im Stadtteil Bremerhaven-Mitte bittet die Polizei Bremerhaven um Zeugenhinweise. Die Tat ereignete sich am Freitag, 30. Mai, zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr in der östlichen Verlängerung der Preßburger Straße. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war die 87-Jährige zuvor in dem nördlichen Teil der Fußgängerzone unterwegs gewesen. Von dort machte sich die Bremerhavenerin in südlicher Richtung zu Fuß auf ihren weiteren Weg. Ihre Handtasche trug sie indes über der Schulter, als ihr mutmaßlich in Höhe der zur Rampenstraße führenden Treppe von einem bisweilen unbekannten Täter von hinten die Handtasche entrissen wurde. Hierdurch kam die Seniorin zu Fall und verletzte sich augenscheinlich leicht. Zur weiteren Begutachtung wurde sie mit einem Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Geschädigte konnte der Polizei zum Täter angeben, dass dieser ein dunkler Hauttyp mit schwarzen Haaren gewesen sei. Bei dem Sturz sei ihre Brille heruntergefallen und von einer hilfsbereiten Passantin aufgehoben worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und bittet die unbekannte Zeugin, sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell