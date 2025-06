Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Alkoholfahrt: Auto und Führerschein sichergestellt

Bremerhaven (ots)

Offenbar betrunken fuhr ein Autofahrer am gestrigen Sonntagvormittag, 1. Juni, durch das Bremerhavener Stadtzentrum. Gegen 10.40 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf den 48-jährigen Mann aufmerksam, der in seinem Renault in auffälliger Fahrweise auf der Columbusstraße in südlicher Richtung unterwegs war. Während der ganzen Fahrt war der rechte Blinker des Autos durchgehend aktiviert, ohne dass ein Abbiegevorgang vollzogen wurde.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Georgstraße stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem Mann fest, die auf einen Alkoholkonsum schließen ließen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 48-Jährige verbal aggressiv gegenüber den Beamten, versuchte mit dem Fahrzeug zu flüchten und leistete Widerstand.

Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. Außerdem fertigten sie eine Anzeige wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell