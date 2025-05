POL-Bremerhaven: Vermisster 74-Jähriger wohlauf angetroffen - Suche beendet

Bremerhaven (ots) - Ein bislang unbekannter Täter ist am Freitagmorgen, 23. Mai, in eine Wohnung in Bremerhaven-Lehe eingedrungen. Eine Bewohnerin überraschte den Einbrecher, der daraufhin flüchtete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Mann über ein Fenster Zutritt in eine Erdgeschosswohnung eines ...

mehr