Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher wird überrascht und flieht - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Freitagmorgen, 23. Mai, in eine Wohnung in Bremerhaven-Lehe eingedrungen. Eine Bewohnerin überraschte den Einbrecher, der daraufhin flüchtete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschaffte sich der Mann über ein Fenster Zutritt in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eupener Straße. Nachdem der Unbekannte diverse Schränke nach Stehlgut durchwühlt hatte, nahm er drei Smartphones an sich. Zu der Tatzeit befand sich die Bewohnerin im Hinterhof des Wohnhauses. Als sie in Richtung Wohnung ging, sah sie den Einbrecher, der am Fenster stand. Der überraschte Langfinger flüchtete samt Mobiltelefonen zu Fuß in Richtung Lutherstraße.

Durch die Geschädigte wird der Einbrecher als 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Dieser soll ca. 1,60 Meter groß sein und kurze dunkle Haare mit Glatzenansatz getragen haben. Bekleidet war er laut Beschreibung mit dunklem Kapuzenpullover und dunkler Hose.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

