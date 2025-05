POL-Bremerhaven: KORREKTUR zu Pressemitteilung "Auto prallt gegen Fassade einer Bankfiliale in Bremerhaven-Wulsdorf"

Bremerhaven (ots) - Gegen die Außenfassade eines Geldinstituts in Bremerhaven-Wulsdorf ist am Freitagvormittag, 23. Mai, ein Auto geprallt. Der Fahrer wurde hierbei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 74-Jährige die Weserstraße stadteinwärts. Bereits in Höhe der Sandbredenstraße geriet der Audi des Mannes laut Zeugenaussagen in den Gegenverkehr. ...

